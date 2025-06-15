H2h Colombo CC vs Panadura SC List a Major Clubs Limited Overs Tournament 30.08.2026

List a

COL
COL
PAN
PAN
Colombo CC vs Panadura SC

T20, T20 Major Clubs

PANPanadura SC

COLColombo CC

T20, T20 Major Clubs

COLColombo CC

PANPanadura SC