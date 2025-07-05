H2h Moors SC vs Colombo CC List a Major Clubs Limited Overs Tournament 26.08.2026

List a

MOO
MOO
COL
COL
Moors SC vs Colombo CC

List a, Major Clubs Limited Overs Tournament

COLColombo CC

MOOMoors SC

T20, T20 Major Clubs

MOOMoors SC

COLColombo CC