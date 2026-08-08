Match details Nugegoda Sports Welfare Club vs Kurunegala Youth CC List a Major Clubs Limited Overs Tournament 25.08.2026

List a

NUG
NUG
KUR
KUR

Match Info

Match:Major Clubs Limited Overs Tournament 2026
Date:Monday, August 10, 2026 - Friday, September 11, 2026
Toss:no information yet
Time:Tuesday, August 25, 2026 04:15 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Nugegoda Sports Welfare Club Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Kurunegala Youth CC Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet