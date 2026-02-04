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Queensland Bulls vs Victoria
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H2h
H2h Queensland Bulls vs Victoria List a One-Day Cup 19.09.2026
Sep 19, 2026
List a
BUL
04:00 AM
VIC
Upcoming
Match Details
Squads
H2H
Queensland Bulls vs Victoria
Feb 04, 2026
First class, Sheffield Shield
Victoria
Queensland Bulls
Feb 02, 2026
List a, One-Day Cup
Victoria
216
Queensland Bulls
215
Nov 22, 2025
First class, Sheffield Shield
Queensland Bulls
Victoria
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