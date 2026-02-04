H2h Queensland Bulls vs Victoria List a One-Day Cup 19.09.2026

List a

BUL
BUL
VIC
VIC
Queensland Bulls vs Victoria

First class, Sheffield Shield

VICVictoria

BULQueensland Bulls

List a, One-Day Cup

VICVictoria

216

BULQueensland Bulls

215

First class, Sheffield Shield

BULQueensland Bulls

VICVictoria

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