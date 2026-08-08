Squads Queensland Bulls vs Victoria List a One-Day Cup 19.09.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bartlett Xavier
bowler
Boland Scott
bowler
Bazley James
all rounder
Brasher Dylan
batsman
Bryant Max
batsman
Dixon Harry
batsman
Burns Joe
batsman
Elliott Sam
bowler
Clayton Jack
batsman
Handscomb Peter
wicket keeper
Floros Benji
bowler
Harper Sam
wicket keeper
Hearne Lachlan
batsman
Harris Marcus
batsman
Kerr Hayden
all rounder
Maxwell Glenn
all rounder
Khawaja Usman
batsman
McClure Cameron
bowler
Labuschagne Marnus
batsman
Murphy Todd
bowler
Lovell Angus
no information yet
Perry Mitch
bowler
McDermott Ben
wicket keeper
Rogers Thomas
bowler
Neser Michael
all rounder
Short Matt
all rounder
Peirson Jimmy
wicket keeper
Stow Callum
no information yet
Renshaw Matthew
batsman
Sutherland Will
all rounder
Sandhu Gurinder
bowler
Skelly Samuel
no information yet
Straker Tom
batsman
Swepson Mitch
bowler
Weibgen Hugh
all rounder
Wildermuth Jack
all rounder
Match has not started yet