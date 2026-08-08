Squads Queensland Bulls vs Victoria List a One-Day Cup 19.09.2026

List a

BUL
BUL
VIC
VIC

Playing

BUL
BUL
VIC
VIC
First TeamSecond Team
Bazley James

all rounder

Bryant Max

batsman

Burns Joe

batsman

Handscomb Peter

wicket keeper

Harper Sam

wicket keeper

Kerr Hayden

all rounder

Maxwell Glenn

all rounder

Lovell Angus

no information yet

McDermott Ben

wicket keeper

Neser Michael

all rounder

Short Matt

all rounder

Peirson Jimmy

wicket keeper

Stow Callum

no information yet

Sutherland Will

all rounder

Skelly Samuel

no information yet

Weibgen Hugh

all rounder

Wildermuth Jack

all rounder

Bench

BUL
BUL
VIC
VIC

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet