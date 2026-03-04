H2h Tasmania Tigers vs Victoria List a One-Day Cup 23.10.2026

List a

TIG
TIG
VIC
VIC
Tasmania Tigers vs Victoria

First class, Sheffield Shield

TIGTasmania Tigers

VICVictoria

First class, Sheffield Shield

VICVictoria

TIGTasmania Tigers

List a, One-Day Cup

VICVictoria

TIGTasmania Tigers