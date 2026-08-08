Squads Tasmania Tigers vs Victoria List a One-Day Cup 23.10.2026

List a

TIG
TIG
VIC
VIC

Playing

TIG
TIG
VIC
VIC
First TeamSecond Team
Chaudhary Nikhil

all rounder

Elliott Kieran

no information yet

Hope Bradley

all rounder

Handscomb Peter

wicket keeper

Harper Sam

wicket keeper

McDermott Ben

wicket keeper

Maxwell Glenn

all rounder

Owen Mitchell J

all rounder

Wade Matthew

wicket keeper

Short Matt

all rounder

Ward Tim

batsman

Stow Callum

no information yet

Sutherland Will

all rounder

Webster Beau

all rounder

Wright Mac

batsman

Bench

TIG
TIG
VIC
VIC

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet