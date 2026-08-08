Squads Tasmania Tigers vs Victoria List a One-Day Cup 23.10.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Carlisle Iain
bowler
Boland Scott
bowler
Chaudhary Nikhil
all rounder
Brasher Dylan
batsman
Elliott Kieran
no information yet
Dixon Harry
batsman
Ellis Nathan
bowler
Elliott Sam
bowler
Hope Bradley
all rounder
Handscomb Peter
wicket keeper
Jewell Caleb Paul
batsman
Harper Sam
wicket keeper
Kuhnemann Matthew
bowler
Harris Marcus
batsman
McDermott Ben
wicket keeper
Maxwell Glenn
all rounder
Meredith Riley
bowler
McClure Cameron
bowler
Owen Mitchell J
all rounder
Murphy Todd
bowler
Silk Jordan
batsman
Perry Mitch
bowler
Stanlake Billy
bowler
Rogers Thomas
bowler
Wade Matthew
wicket keeper
Short Matt
all rounder
Ward Tim
batsman
Stow Callum
no information yet
Weatherald Jake
batsman
Sutherland Will
all rounder
Webster Beau
all rounder
Wright Mac
batsman
Match has not started yet