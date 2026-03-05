H2h Western Australia vs Queensland Bulls List a One-Day Cup 13.10.2026

List a

WEA
WEA
BUL
BUL
Western Australia vs Queensland Bulls

First class, Sheffield Shield

BULQueensland Bulls

WEAWestern Australia

First class, Sheffield Shield

WEAWestern Australia

BULQueensland Bulls

List a, One-Day Cup

BULQueensland Bulls

WEAWestern Australia

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