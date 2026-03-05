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Western Australia vs Queensland Bulls
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H2h
H2h Western Australia vs Queensland Bulls List a One-Day Cup 13.10.2026
Oct 13, 2026
List a
WEA
06:00 AM
BUL
Upcoming
Match Details
Squads
H2H
Western Australia vs Queensland Bulls
Mar 05, 2026
First class, Sheffield Shield
Queensland Bulls
Western Australia
Nov 11, 2025
First class, Sheffield Shield
Western Australia
Queensland Bulls
Sep 21, 2025
List a, One-Day Cup
Queensland Bulls
Western Australia
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