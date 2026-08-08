Squads Western Australia vs Queensland Bulls List a One-Day Cup 13.10.2026

List a

WEA
WEA
BUL
BUL

Playing

WEA
WEA
BUL
BUL
First TeamSecond Team
Agar Ashton

all rounder

Bazley James

all rounder

Bryant Max

batsman

Curtis Joel

wicket keeper

Burns Joe

batsman

Esterhuysen Albert

no information yet

Haskett Liam

all rounder

Kerr Hayden

all rounder

Malajczuk Will

no information yet

Lovell Angus

no information yet

McDermott Ben

wicket keeper

Whiteman Sam

wicket keeper

Neser Michael

all rounder

Wyllie Teague

all rounder

Peirson Jimmy

wicket keeper

Bench

WEA
WEA
BUL
BUL

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet