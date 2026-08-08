Squads Western Australia vs Queensland Bulls List a One-Day Cup 13.10.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Agar Ashton
all rounder
Bartlett Xavier
bowler
Bancroft Cameron
batsman
Bazley James
all rounder
Cartwright Hilton
all rounder
Bryant Max
batsman
Curtis Joel
wicket keeper
Burns Joe
batsman
Esterhuysen Albert
no information yet
Clayton Jack
batsman
Fanning Sam
batsman
Floros Benji
bowler
Haskett Liam
all rounder
Hearne Lachlan
batsman
Jackson Bryce
batsman
Kerr Hayden
all rounder
Kelly Matthew
bowler
Khawaja Usman
batsman
Malajczuk Will
no information yet
Labuschagne Marnus
batsman
Paris Joel
bowler
Lovell Angus
no information yet
Turner Ashton
batsman
McDermott Ben
wicket keeper
Whiteman Sam
wicket keeper
Neser Michael
all rounder
Wyllie Teague
all rounder
Peirson Jimmy
wicket keeper
Match has not started yet