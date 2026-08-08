Match details Western Australia vs Queensland Bulls List a One-Day Cup 13.10.2026
Match Info
|Match:
|One-Day Cup 26/27
|Date:
|Friday, September 18, 2026 - Sunday, February 14, 2027
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Tuesday, October 13, 2026 06:00 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Western Australia Squad
|Players
|Agar Ashton, Bancroft Cameron, Cartwright Hilton, Curtis Joel, Esterhuysen Albert, Fanning Sam, Haskett Liam, Jackson Bryce, Kelly Matthew, Malajczuk Will, Paris Joel, Turner Ashton, Whiteman Sam, Wyllie Teague
|Bench
|no information yet
Queensland Bulls Squad
|Players
|Bartlett Xavier, Bazley James, Bryant Max, Burns Joe, Clayton Jack, Floros Benji, Hearne Lachlan, Kerr Hayden, Khawaja Usman, Labuschagne Marnus, Lovell Angus, McDermott Ben, Neser Michael, Peirson Jimmy, Renshaw Matthew, Sandhu Gurinder, Skelly Samuel, Straker Tom, Swepson Mitch, Weibgen Hugh, Wildermuth Jack
|Bench
|no information yet
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet
Match has not started yet