Match details Western Australia vs Queensland Bulls List a One-Day Cup 13.10.2026

List a

WEA
WEA
BUL
BUL

Match Info

Match:One-Day Cup 26/27
Date:Friday, September 18, 2026 - Sunday, February 14, 2027
Toss:no information yet
Time:Tuesday, October 13, 2026 06:00 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Western Australia Squad

PlayersAgar Ashton, Bancroft Cameron, Cartwright Hilton, Curtis Joel, Esterhuysen Albert, Fanning Sam, Haskett Liam, Jackson Bryce, Kelly Matthew, Malajczuk Will, Paris Joel, Turner Ashton, Whiteman Sam, Wyllie Teague
Benchno information yet

Queensland Bulls Squad

PlayersBartlett Xavier, Bazley James, Bryant Max, Burns Joe, Clayton Jack, Floros Benji, Hearne Lachlan, Kerr Hayden, Khawaja Usman, Labuschagne Marnus, Lovell Angus, McDermott Ben, Neser Michael, Peirson Jimmy, Renshaw Matthew, Sandhu Gurinder, Skelly Samuel, Straker Tom, Swepson Mitch, Weibgen Hugh, Wildermuth Jack
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet