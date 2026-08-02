Highlights Gloucestershire vs Derbyshire Falcons List a One-Day Cup, League 2, Women 02.08.2026

Live
List a

GLO
GLO

(7 ov.) 41/0

DER
DER
7.1
.

Kenvyn to Storrar, 0 runs

6.6
4

Andrews to Brewer, 4 runs

6.5
2

Andrews to Brewer, 2 runs

6.4
.

Andrews to Brewer, 0 runs

6.3
1

Andrews to Storrar, 1 run

6.2
1

Andrews to Brewer, 1 run

6.1
.

Andrews to Brewer, 0 runs

5.6
4

Kenvyn to Storrar, 4 runs

5.5
.

Kenvyn to Storrar, 0 runs

5.4
.

Kenvyn to Storrar, 0 runs

5.3
2

Kenvyn to Storrar, 2 runs

5.2
1

Kenvyn to Brewer, 1 run

5.1
.

Kenvyn to Brewer, 0 runs

5.1
1

Kenvyn to Brewer, wide

4.6
1

Tennakoon to Brewer, 1 run

4.5
1

Tennakoon to Storrar, 1 run

4.4
.

Tennakoon to Storrar, 0 runs

4.3
1

Tennakoon to Brewer, 1 run

4.2
.

Tennakoon to Brewer, 0 runs

4.1
1

Tennakoon to Storrar, 1 run

3.6
.

Kenvyn to Brewer, 0 runs

3.5
.

Kenvyn to Brewer, 0 runs

3.5
1

Kenvyn to Brewer, wide

3.4
1

Kenvyn to Storrar, 1 run

3.3
1

Kenvyn to Brewer, 1 run

3.2
.

Kenvyn to Brewer, 0 runs

3.1
.

Kenvyn to Brewer, 0 runs

2.6
1

Tennakoon to Brewer, 1 run

2.5
.

Tennakoon to Brewer, 0 runs

2.4
.

Tennakoon to Brewer, 0 runs

2.3
.

Tennakoon to Brewer, 0 runs

2.2
2

Tennakoon to Brewer, 2 runs

2.1
4

Tennakoon to Brewer, 4 runs

1.6
.

Kenvyn to Storrar, 0 runs

1.5
.

Kenvyn to Storrar, 0 runs

1.4
2

Kenvyn to Storrar, 2 runs

1.3
.

Kenvyn to Storrar, 0 runs

1.3
1

Kenvyn to Storrar, wide

1.2
.

Kenvyn to Storrar, 0 runs

1.1
.

Kenvyn to Storrar, 0 runs

0.6
.

Tennakoon to Brewer, 0 runs

0.6
1

Tennakoon to Brewer, wide

0.5
.

Tennakoon to Brewer, 0 runs

0.5
1

Tennakoon to Brewer, wide

0.4
4

Tennakoon to Brewer, 4 runs

0.3
.

Tennakoon to Brewer, 0 runs

0.3
1

Tennakoon to Brewer, wide

0.2
.

Tennakoon to Brewer, 0 runs

0.1
1

Tennakoon to Storrar, 1 run