Highlights Gloucestershire vs Derbyshire Falcons List a One-Day Cup, League 2, Women 02.08.2026
Kenvyn to Storrar, 0 runs
Andrews to Brewer, 4 runs
Andrews to Brewer, 2 runs
Andrews to Brewer, 0 runs
Andrews to Storrar, 1 run
Andrews to Brewer, 1 run
Andrews to Brewer, 0 runs
Kenvyn to Storrar, 4 runs
Kenvyn to Storrar, 0 runs
Kenvyn to Storrar, 0 runs
Kenvyn to Storrar, 2 runs
Kenvyn to Brewer, 1 run
Kenvyn to Brewer, 0 runs
Kenvyn to Brewer, wide
Tennakoon to Brewer, 1 run
Tennakoon to Storrar, 1 run
Tennakoon to Storrar, 0 runs
Tennakoon to Brewer, 1 run
Tennakoon to Brewer, 0 runs
Tennakoon to Storrar, 1 run
Kenvyn to Brewer, 0 runs
Kenvyn to Brewer, 0 runs
Kenvyn to Brewer, wide
Kenvyn to Storrar, 1 run
Kenvyn to Brewer, 1 run
Kenvyn to Brewer, 0 runs
Kenvyn to Brewer, 0 runs
Tennakoon to Brewer, 1 run
Tennakoon to Brewer, 0 runs
Tennakoon to Brewer, 0 runs
Tennakoon to Brewer, 0 runs
Tennakoon to Brewer, 2 runs
Tennakoon to Brewer, 4 runs
Kenvyn to Storrar, 0 runs
Kenvyn to Storrar, 0 runs
Kenvyn to Storrar, 2 runs
Kenvyn to Storrar, 0 runs
Kenvyn to Storrar, wide
Kenvyn to Storrar, 0 runs
Kenvyn to Storrar, 0 runs
Tennakoon to Brewer, 0 runs
Tennakoon to Brewer, wide
Tennakoon to Brewer, 0 runs
Tennakoon to Brewer, wide
Tennakoon to Brewer, 4 runs
Tennakoon to Brewer, 0 runs
Tennakoon to Brewer, wide
Tennakoon to Brewer, 0 runs
Tennakoon to Storrar, 1 run