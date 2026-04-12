Derbyshire Falcons

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Country:England
Country Code:ENG
Gender:Women

Players

2026 Players

Aamna Khan

England

Adrianna Darlow

Beth Slater

Caitlin McDonald

Ella Porter

Ellie M Nightingale

England

Emily Hughes

Erynn Crosby

Frances Lonsdale

Francesca Clarke

Gemma Rose

Gemma Rose Adams

Harriet Parkin

Jessica Alice Couser

Lara Shaw

Lauren Kenvyn

England

Malisha Tennakoon

England

Maria Andrews

England

Matilda Atherton Gater

Megan Pittman

Millie Gray

England

Natasha Allen

Olivia Baker

Olivia Kibler

Pagan Hardwick

Prisha Bedi

Rebecca Duckworth

England

Rhiannon Knowling-Davies

Ria Fackrell

England

Sophia McCollum

Statistics

T20 Blast, League 2, Women 2026

Matches Played4
Won2
Drawn0
Lost2
No result0

Derbyshire Falcons Team Schedule & Results

One-Day Cup, League 2, Women

T20 Blast, Women

Another teams

Surrey

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Worcestershire Rapids

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Winner of SF1

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Glamorgan

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Northamptonshire Steelbacks

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Middlesex

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Durham

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Leicestershire Foxes

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Gloucestershire

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