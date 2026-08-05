Results Score Jaffna Kings vs Galle Gallants T20 T20 Lanka Premier League 05.08.2026
Best Players
|batter
|R
|B
|4s
|6s
|SR
|Harper Samwicket keeper
|44
|21
|6
|2
|209.52
|Karunaratne Chamikaall rounder
|39
|21
|3
|3
|185.71
|bowler
|O
|M
|R
|W
|ECO
|WD
|NB
|Williams Lizaadbowler
|4
|0
|39
|2
|9.75
|1
|0
|Shiraz Mohamedbowler
|4
|0
|32
|3
|8
|2
|0
Latest Highlights
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19.6
2
Wellalage to Colombage, 2 runs
19.5
4
Wellalage to Colombage, 4 runs
19.4
4
Wellalage to Colombage, 4 runs