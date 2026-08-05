Results Score Jaffna Kings vs Galle Gallants T20 T20 Lanka Premier League 05.08.2026

T20

JAF
JAF

242

GAL
GAL

228

Best Players

batterRB4s6sSR
Harper Samwicket keeper442162209.52
Karunaratne Chamikaall rounder392133185.71
bowlerOMRWECOWDNB
Williams Lizaadbowler403929.7510
Shiraz Mohamedbowler40323820

Latest Highlights

19.6
2

Wellalage to Colombage, 2 runs

19.5
4

Wellalage to Colombage, 4 runs

19.4
4

Wellalage to Colombage, 4 runs

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