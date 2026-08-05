Squads Jaffna Kings vs Galle Gallants T20 T20 Lanka Premier League 05.08.2026

T20

JAF
JAF

242

GAL
GAL

228

Playing

JAF
JAF
GAL
GAL
First TeamSecond Team
Harper Sam

wicket keeper

Shanaka Dasun

all rounder

Al Hasan Shakib

all rounder

Nawaz Mohammad

all rounder

Bench

JAF
JAF
GAL
GAL
First TeamSecond Team
Bowes Chad

batsman

Dickwella Niroshan

wicket keeper

Hales Alex

batsman

Kugathas Mathulan

no information yet

Hasan Sohan Nurul

wicket keeper

Madushka Nishan

wicket keeper

Maneesha Praveen

no information yet

Koththigoda Yuri

no information yet

Wiese David

all rounder