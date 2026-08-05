Squads Jaffna Kings vs Galle Gallants T20 T20 Lanka Premier League 05.08.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Mishara Kamil
batsman
Harper Sam
wicket keeper
Nafay Khawaja Muhammad
batsman
Rogers Thomas
bowler
Fernando Avishka
batsman
Kalupahana Dinura
all rounder
Rajapaksa Bhanuka
batsman
Shanaka Dasun
all rounder
Hridoy Towhid
batsman
Arachchige Sahan
batsman
Al Hasan Shakib
all rounder
Nawaz Mohammad
all rounder
Wickramasinghe Chamindu
all rounder
Ratnayake Tharindu
bowler
Javed Akif
bowler
Williams Lizaad
bowler
Colombage Sachindu
bowler
Mathews Traveen
bowler
Malinga Eshan
bowler
Shiraz Mohamed
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Ahmed Taskin
bowler
Bowes Chad
batsman
Asalanka Charith
batsman
Croospulle Lasith
batsman
Chawla Piyush
bowler
Dickwella Niroshan
wicket keeper
Fernando Nuwanidu
batsman
Hales Alex
batsman
Kugathas Mathulan
no information yet
Hasan Sohan Nurul
wicket keeper
Lamichhane Sandeep
bowler
Jayasuriya Prabath
bowler
Madushanka Dilshan
bowler
Karunaratne Chamika
all rounder
Madushka Nishan
wicket keeper
Khan Zahoor
bowler
Maneesha Praveen
no information yet
Koththigoda Yuri
no information yet
Wiese David
all rounder
Kumara Lahiru
bowler
Zadran Ibrahim
batsman
Lakshan Dhananjaya
all rounder