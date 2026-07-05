Galle Gallants

Galle Gallants

Country:Sri Lanka
Country Code:LKA
Gender:Men

Players

2026 Players

Alexander Daniel Hales

England

Athupullegedera Mohamed Shiraz Sahahab

Sri Lanka

Chad Jayson Bowes

South Africa

Chandradasa Brahammana Ralalage Lahiru Sudesh Kumara

Sri Lanka

Dian Lasith Shenan Croospulle

Sri Lanka

Dickwella Patabendige Dilantha Niroshan Dickwella

Sri Lanka

Don Pasindu Sanjula Sooriyabandara

Sri Lanka

Isuru Udana Tillakaratna

Sri Lanka

Jeffrey Dexter Francis Vandersay

Sri Lanka

Kavindu Nadeeshan

Sri Lanka

Malsha Tharupathi

Sri Lanka

Mohotti Arachchige Chamindu Piyamal Wijesinghe

Sri Lanka

Morawakage Maheesh Theekshana

Sri Lanka

Mujeeb Ur Rahman Zadran

Afghanistan

Neketh Gedara Roshan Prabath Jayasuriya

Sri Lanka

Pothotuwa Arachchige Dhananjaya Lakshan

Sri Lanka

Pramod Bhanuka Bandara Rajapaksa

Sri Lanka

Sadisha Rajapaksa

Sri Lanka

Sahan Shashintha Diyamantha Ara

Sri Lanka

Sean Colin Williams

Zimbabwe

Tim Louis Seifert

New Zealand

Yuri Koththigoda

Sri lanka

Zahoor Khan

United Arab Emirates

Statistics

Lanka T10 Super League 2024

Matches Played0
Won0
Drawn0
Lost0
No result0

Galle Gallants Team Schedule & Results

T20 Lanka Premier League

Galle Gladiators News

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Meet the Galle Gladiators team, learn more about the players who will help you understand the essence of the matches played and find out the predictions for the upcoming ones, as well as find out how many awards the team has.

Twitter reacts to Mohammad ‘aggressive’ Amir losing his cool and Shahid Afridi giving advice to Naveen-ul-Haq

Twitter reacts to Mohammad ‘aggressive’ Amir losing his cool and Shahid Afridi giving advice to Naveen-ul-Haq

Fireworks were in plenty in LPL as Mohammad Amir lost his cool with Naveen-ul-Haq after a no-ball wasn't given on the last ball of the match, resulting in a heated exchange between the pacers. Amir’s teammate Shahid Afridi too had some words of advice for the Afghan cricketer post-match.

Galle Gladiators12:16 PM, 05 September, 2020

LPL 2020 | Shahid Afridi, Sarfaraz Ahmed to play for Galle Gladiators

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