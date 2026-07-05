Jaffna Kings

Jaffna Kings

Country:Sri Lanka
Country Code:LKA
Gender:Men

Players

2026 Players

Alexander Ian Ross

Australia

Anthony Arul Pragasam

Sri lanka

Asitha Madusanka Fernando

Sri Lanka

Azmatullah Omarzai

Afghanistan

Balapuwaduge Kusal Gimhan Mendis

Sri Lanka

Dhananjaya Maduranga de Silva

Sri Lanka

Eshan Malinga

Sri Lanka

Fabian Anthony Allen

Jamaica

Jason Paul Behrendorff

Australia

Kariyawasam Indipalage Charith Asalanka

Sri Lanka

Kottasinghakkarage Nishan Madushka Fernando

Sri Lanka

Lahiru Samarakoon

Sri Lanka

Murvin Abinash

Sri lanka

Nisala Tharaka Gamage

Sri Lanka

Noor Ahmad Lakanwal

Afghanistan

Pathum Nissanka Silva

Sri Lanka

Ponnadura Vishad Randika De Silva

Sri Lanka

Pramod Madushan Liyanagamage

Sri Lanka

Rilee Roscoe Rossouw

South Africa

Tabraiz Shamsi

South Africa

Theesan Vithushan

Sri Lanka

Vijayakanth Viyaskanth

Sri Lanka

Wanuja Sahan Kumara

Sri Lanka

Weerahandige Inol Avishka Fernando

Sri Lanka

Wickramasinghe Arachchige Ahan Sachintha

Sri Lanka

Statistics

Lanka Premier League 2024

Matches Played8
Won5
Drawn0
Lost3
No result0

Jaffna Kings Team Schedule & Results

T20 Lanka Premier League

Jaffna Kings News

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Get to know Jaffna Kings, learn everything first about the players of this cricket team, what helps them set new cricket records and motivates them to win.

‌LPL 2024 | Twitter reacts as Rossouw and Mendis blitzkreig lead Jaffna to fourth LPL title

‌LPL 2024 | Twitter reacts as Rossouw and Mendis blitzkreig lead Jaffna to fourth LPL title

Jaffna Kings decimate the Galle Marvels in the grand finale of the 2024 Lanka Premier League by nine wickets and 26 balls in hand. An unbridled 185-run stand between Rilee Rossouw and Kusal Mendis eclipsed Bhanuka Rajapaksa’s blitzkrieg as Jaffna won their fourth silverware in five seasons.

Jaffna Kings09:07 PM, 21 July, 2024

‌LPL 2024 | Twitter in splits after buggy cam chases fury invader trespassing the field

Jaffna Kings11:21 PM, 20 July, 2024

‌LPL 2024 | Twitter reacts to Kusal and Allen's heroic eliminate Kandy as Jaffna secures Final’s spot

Jaffna Kings06:29 PM, 18 July, 2024

LPL 2024 | Pretorious' four-wicket haul and Seifert-Liyanage alliance propel Galle to Finals

Jaffna Kings11:01 PM, 14 July, 2024

LPL 2024 | Shadab Khan’s bowling masterclass coupled with Gurbaz’s power batting crush Jaffna Kings

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