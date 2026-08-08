Match details Nondescripts CC vs Bloomfield Cricket And Athletic Club T20 T20 Major Clubs 20.08.2026

T20

NON
NON
BLO
BLO

Match Info

Match:T20 Major Clubs 2026
Date:Wednesday, August 12, 2026 - Thursday, September 17, 2026
Toss:no information yet
Time:Thursday, August 20, 2026 04:15 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Nondescripts CC Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Bloomfield Cricket And Athletic Club Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet