T20 Birsa Munda Trophy Cricket Live Score 2026

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T20 Birsa Munda Trophy Team List

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Riders Xi

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Royals Xi

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Rangers Xi

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Saffron Xi

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Birsa Warriors Xi

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Titans Xi