Results Score Northamptonshire Steelbacks vs Gloucestershire T20 T20 Blast, Women 05.07.2026
Best Players
|batter
|R
|B
|4s
|6s
|SR
|Marriott Gemmaall rounder
|21
|13
|5
|0
|161.54
|Reid Mabelbowler
|21
|21
|3
|0
|100
|bowler
|O
|M
|R
|W
|ECO
|WD
|NB
|Belcher Cailin
|4
|0
|18
|4
|4.5
|2
|0
|Phillips Charlotte Rosebowler
|3
|0
|22
|1
|7.33
|0
|0
Latest Highlights
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15.5
W
OUT! Run out. Anisha Patel defends. Carpenter is then run out at the non-striker's end, after some tidy fielding by Ahearne and Charlotte Rose Phillips.
15.4
1
Daniels to Carpenter, 1 run
15.3
.
Daniels to Carpenter, 0 runs