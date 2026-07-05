Results Score Northamptonshire Steelbacks vs Gloucestershire T20 T20 Blast, Women 05.07.2026

T20

NOR
NOR

101

GLO
GLO

144

Best Players

batterRB4s6sSR
Marriott Gemmaall rounder211350161.54
Reid Mabelbowler212130100
bowlerOMRWECOWDNB
Belcher Cailin401844.520
Phillips Charlotte Rosebowler302217.3300

Latest Highlights

15.5
W

OUT! Run out. Anisha Patel defends. Carpenter is then run out at the non-striker's end, after some tidy fielding by Ahearne and Charlotte Rose Phillips.

15.4
1

Daniels to Carpenter, 1 run

15.3
.

Daniels to Carpenter, 0 runs

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