Northamptonshire Steelbacks

Northamptonshire Steelbacks

Country:England
Country Code:ENG
Gender:Women

Players

2026 Players

Abby Butcher

Alicia Demi Presland

England

Amelia Kemp

Anisha Patel

Ariana Dowse

England

Ava Clive

Bella Howarth

Bethan Robinson

Bethany Margaret Ascott

Chloe Anne Hill

England

Clara Thaker

Ella Phillips

Emily Carpenter

Emma Gibbs

Erica Turner

Gemma Marriott

Ilenia Sims

Italy

Josie Groves

England

Katherine Speed

England

Lenny Sims

England

Liz Russell

Mabel Reid

Mary Drinkell

Meg Austin

England

Michaela Louise Kirk

South Africa

Poppy Smart

Statistics

T20 Blast, League 2, Women 2026

Matches Played4
Won2
Drawn0
Lost2
No result0

Northamptonshire Steelbacks Team Schedule & Results

One-Day Cup, League 2, Women

T20 Blast, Women

Another teams

Lancashire

Lancashire

City Challengers

City Challengers

Warwickshire

Warwickshire

Punjab Panthers

Punjab Panthers

Somerset

Somerset

Kent

Kent

Middlesex

Middlesex

Glamorgan

Glamorgan

Essex

Essex

Talanoa Tigers

Talanoa Tigers