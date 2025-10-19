H2h Abasin Defenders vs Speenghar Warriors T20 Kabul Premier League 17.08.2026

T20

ABA
ABA
SPE
SPE
Abasin Defenders vs Speenghar Warriors

T20, Kabul Premier League

SPESpeenghar Warriors

175

ABAAbasin Defenders

172

T20, Kabul Premier League

ABAAbasin Defenders

SPESpeenghar Warriors