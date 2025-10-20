H2h Kabul Zalmi vs Speenghar Warriors T20 Kabul Premier League 13.08.2026

T20

KAB
KAB
SPE
SPE
Kabul Zalmi vs Speenghar Warriors

T20, Kabul Premier League

KABKabul Zalmi

186

SPESpeenghar Warriors

141

T20, Kabul Premier League

KABKabul Zalmi

SPESpeenghar Warriors