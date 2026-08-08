Squads Speenghar Warriors vs Band-E Amir Stars T20 Kabul Premier League 14.08.2026

T20

SPE
SPE
BAN
BAN

Playing

SPE
SPE
BAN
BAN

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

SPE
SPE
BAN
BAN

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet