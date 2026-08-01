H2h Excelsior 20 vs Vcc T20 T20 Topklasse 29.08.2026

T20

EXC
EXC
VCC
VCC
Excelsior 20 vs Vcc

T20, T20 Topklasse

VCCVcc

189

EXCExcelsior 20

190

T20, T20 Topklasse

EXCExcelsior 20

VCCVcc