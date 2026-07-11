H2h Hermes-Dvs vs Excelsior 20 T20 T20 Topklasse 16.08.2026

T20

HER
HER
EXC
EXC
Hermes-Dvs vs Excelsior 20

T20, T20 Topklasse

EXCExcelsior 20

139

HERHermes-Dvs

138

T20, T20 Topklasse

EXCExcelsior 20

HERHermes-Dvs