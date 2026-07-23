Squads Sparta vs SV Kampong Cricket T20 T20 Topklasse 16.08.2026

T20

SPA
SPA
KAM
KAM

Playing

SPA
SPA
KAM
KAM

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

SPA
SPA
KAM
KAM

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet