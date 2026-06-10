H2h Neco Master Blaster vs Orange Tigers T20 Vidarbha Pro T20 League 10.06.2026

T20

NEC
NEC

162

ORA
ORA

166

Neco Master Blaster vs Orange Tigers

T20, Vidarbha Pro T20 League

NECNeco Master Blaster

126

ORAOrange Tigers

180

T20, Vidarbha Pro T20 League

NECNeco Master Blaster

ORAOrange Tigers