Vidarbha Pro T20 League Cricket Matches Results 2026
Full Schedule ResultBharat Rangers vs Pagariya Strikers ResultOrange Tigers vs Pagariya Strikers
Bharat Rangers vs Pagariya Strikers
Vidarbha Pro T20 League
ResultBharat Rangers vs Pagariya Strikers
Orange Tigers vs Pagariya Strikers
Vidarbha Pro T20 League
ResultBharat Rangers vs Nagpur Heroz
Bharat Rangers vs Pagariya Strikers
Vidarbha Pro T20 League
ResultPagariya Strikers vs India Warriors
Bharat Rangers vs Nagpur Heroz
Vidarbha Pro T20 League
ResultNeco Master Blaster vs Orange Tigers
Pagariya Strikers vs India Warriors
Vidarbha Pro T20 League
ResultBharat Rangers vs India Warriors
Neco Master Blaster vs Orange Tigers
Vidarbha Pro T20 League
ResultNeco Master Blaster vs Pagariya Strikers
Bharat Rangers vs India Warriors
Vidarbha Pro T20 League
ResultOrange Tigers vs Nagpur Heroz
Neco Master Blaster vs Pagariya Strikers
Vidarbha Pro T20 League
ResultPagariya Strikers vs Bharat Rangers
Orange Tigers vs Nagpur Heroz
Vidarbha Pro T20 League
ResultNeco Master Blaster vs Nagpur Heroz
Pagariya Strikers vs Bharat Rangers
Vidarbha Pro T20 League
ResultOrange Tigers vs India Warriors
Neco Master Blaster vs Nagpur Heroz
Vidarbha Pro T20 League
ResultBharat Rangers vs Nagpur Heroz
Orange Tigers vs India Warriors
Vidarbha Pro T20 League
ResultNeco Master Blaster vs India Warriors
Bharat Rangers vs Nagpur Heroz
Vidarbha Pro T20 League
ResultPagariya Strikers vs Orange Tigers
Neco Master Blaster vs India Warriors
Vidarbha Pro T20 League
ResultBharat Rangers vs India Warriors
Pagariya Strikers vs Orange Tigers
Vidarbha Pro T20 League
ResultNeco Master Blaster vs Orange Tigers
Bharat Rangers vs India Warriors
Vidarbha Pro T20 League
Neco Master Blaster vs Orange Tigers
Vidarbha Pro T20 League