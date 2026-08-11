Match details Iran vs Uzbekistan T20i T20 Norway Tri-Series 15.08.2026

T20i

IRA
IRA
UZB
UZB

Match Info

Match:T20 Norway Tri-Series 2026
Date:Thursday, August 13, 2026 - Sunday, August 16, 2026
Toss:no information yet
Time:Saturday, August 15, 2026 06:00 PM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Iran Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Uzbekistan Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet