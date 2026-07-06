T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier C Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
Aug 14, 2026
03:00 PM
Spain vs Finland
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier C
No info
Aug 14, 2026
03:00 PM
Isle of Man vs Luxembourg
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier C
No info
Aug 14, 2026
03:00 PM
Portugal vs Israel
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier C
No info
Aug 14, 2026
03:00 PM
Germany vs Czechia
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier C
No info
Aug 15, 2026
03:00 PM
Spain vs Isle of Man
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier C
No info
Aug 15, 2026
03:00 PM
Finland vs Bulgaria
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier C
No info
Aug 15, 2026
03:00 PM
Czechia vs Greece
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier C
No info
Aug 15, 2026
03:00 PM
Germany vs Portugal
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier C
No info
Aug 17, 2026
03:00 PM
Bulgaria vs Isle of Man
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier C
No info
Aug 17, 2026
03:00 PM
Luxembourg vs Spain
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier C
No info
Aug 17, 2026
03:00 PM
Israel vs Germany
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier C
No info
Aug 17, 2026
03:00 PM
Greece vs Portugal
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier C
No info
Aug 18, 2026
03:00 PM
Finland vs Luxembourg
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier C
No info
Aug 18, 2026
03:00 PM
Bulgaria vs Spain
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier C
No info
Aug 18, 2026
03:00 PM
Greece vs Germany
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier C
No info
Aug 18, 2026
03:00 PM
Czechia vs Israel
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier C
No info
Aug 20, 2026
03:00 PM
Luxembourg vs Bulgaria
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier C
No info
Aug 20, 2026
03:00 PM
Isle of Man vs Finland
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier C
No info
Aug 20, 2026
03:00 PM
Portugal vs Czechia
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier C
No info
Aug 20, 2026
03:00 PM
Israel vs Greece
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier C
No info