T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier C Schedule 2026

DateMatch DetailsStadium

Aug 14, 2026

03:00 PM

Spain vs Finland

T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier C

No info

Aug 14, 2026

03:00 PM

Isle of Man vs Luxembourg

T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier C

No info

Aug 14, 2026

03:00 PM

Portugal vs Israel

T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier C

No info

Aug 14, 2026

03:00 PM

Germany vs Czechia

T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier C

No info

Aug 15, 2026

03:00 PM

Spain vs Isle of Man

T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier C

No info

Aug 15, 2026

03:00 PM

Finland vs Bulgaria

T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier C

No info

Aug 15, 2026

03:00 PM

Czechia vs Greece

T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier C

No info

Aug 15, 2026

03:00 PM

Germany vs Portugal

T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier C

No info

Aug 17, 2026

03:00 PM

Bulgaria vs Isle of Man

T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier C

No info

Aug 17, 2026

03:00 PM

Luxembourg vs Spain

T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier C

No info

Aug 17, 2026

03:00 PM

Israel vs Germany

T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier C

No info

Aug 17, 2026

03:00 PM

Greece vs Portugal

T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier C

No info

Aug 18, 2026

03:00 PM

Finland vs Luxembourg

T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier C

No info

Aug 18, 2026

03:00 PM

Bulgaria vs Spain

T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier C

No info

Aug 18, 2026

03:00 PM

Greece vs Germany

T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier C

No info

Aug 18, 2026

03:00 PM

Czechia vs Israel

T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier C

No info

Aug 20, 2026

03:00 PM

Luxembourg vs Bulgaria

T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier C

No info

Aug 20, 2026

03:00 PM

Isle of Man vs Finland

T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier C

No info

Aug 20, 2026

03:00 PM

Portugal vs Czechia

T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier C

No info

Aug 20, 2026

03:00 PM

Israel vs Greece

T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier C

No info