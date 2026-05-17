Match details Trinidad And Tobago vs Queens Park Cricket Club I T20i Trinidad T20 Festival 17.05.2026

T20i

TRI
TRI

110

QUE
QUE

111

Match Info

Match:Trinidad T20 Festival 2026
Date:Thursday, May 07, 2026 - Saturday, May 23, 2026
Toss:no information yet
Time:Sunday, May 17, 2026 11:00 PM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Trinidad And Tobago Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Queens Park Cricket Club I Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet