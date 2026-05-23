Finalist 1 vs Finalist 2
Trinidad T20 Festival
FIN
FIN
Trinidad T20 Festival
FIN
FIN
Trinidad T20 Festival
CLU
213
END
143
Trinidad T20 Festival
MAR
187
PRE
140
Trinidad T20 Festival
QUE
215
CLA
212
Trinidad T20 Festival
SF3
SF4
Trinidad T20 Festival
SF1
SF2
Trinidad T20 Festival
MER
208
CLA
228
Trinidad T20 Festival
VIC
138
MAR
144
Trinidad T20 Festival
TRI
110
QUE
111
Trinidad T20 Festival
PRE
155
PRI
153
Trinidad T20 Festival
POW
185
VIC
182
Trinidad T20 Festival
MAR
171
MER
172
Trinidad T20 Festival
CEN
119
PRE
128
Trinidad T20 Festival
PRI
129
TRI
130
Trinidad T20 Festival
CLA
176
MAR
177
Trinidad T20 Festival
MER
176
POW
185
Trinidad T20 Festival
QUE
150
PRI
146
Trinidad T20 Festival
TRI
126
CEN
191
Trinidad T20 Festival
POW
CLA
Trinidad T20 Festival
VIC
97
MER
153
Trinidad T20 Festival
CEN
QUE
Trinidad T20 Festival
PRE
186
TRI
165
Trinidad T20 Festival
MAR
POW
Trinidad T20 Festival
CLA
VIC
Trinidad T20 Festival
PRI
154
CEN
241