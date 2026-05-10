Abdul Samad

Abdul Samad

Full name:Abdul Samad
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:slow left arm orthodox

Teams

2026 Teams

Japan

Abdul Samad Schedule & Results

T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final

Another Players

Drake, Ryan

Drake, Ryan

Sakurano, Reo

Sakurano, Reo

Kimura, Shogo

Kimura, Shogo

Taniyama, Makoto

Taniyama, Makoto

Thurgate, Marcus

Thurgate, Marcus

Thurgate, Ashley

Thurgate, Ashley

Hardgrave-Abe, Koji

Hardgrave-Abe, Koji

Stafford, Kazuma

Stafford, Kazuma

Yamashita, Jun

Yamashita, Jun

Nawarathna, Supun

Nawarathna, Supun