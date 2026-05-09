Makoto Taniyama

Makoto Taniyama

bowler

Full name:Makoto Taniyama
Nationality:Japan

Teams

2026 Teams

Japan

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches1111
Innings1010
Overs21.021.0
Balls--
Maidens00
Runs139139
Wickets66
Avg23.1623.16
SR2121
Eco6.616.61
BB22
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches1111
Innings88
Not outs22
Runs1919
Balls Faced4343
Avg3.163.16
SR44.1844.18
Fours00
Fifties00
Sixies00
Highest99
Hundreds00

Makoto Taniyama Schedule & Results

T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final

Another Players

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