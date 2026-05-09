T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
Japan vs Vanuatu
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
JAP
123
VAN
93
Japan vs Fiji
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
JAP
75
FIJ
74
bowler
|Full name:
|Supun Navarathna
|Nationality:
|Japan
|League
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|8
|3
|2
|9
|Innings
|0
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|0
|League
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|8
|3
|2
|9
|Innings
|8
|5
|2
|9
|Not outs
|1
|0
|0
|1
|Runs
|79
|123
|11
|80
|Balls Faced
|77
|272
|42
|80
|Avg
|11.28
|24.6
|5.5
|10
|SR
|102.59
|45.22
|26.19
|100
|Fours
|5
|15
|1
|5
|Fifties
|0
|0
|0
|0
|Sixies
|3
|1
|0
|3
|Highest
|21
|38
|8
|21
|Hundreds
|0
|0
|0
|0
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
JAP
123
VAN
93
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
JAP
75
FIJ
74