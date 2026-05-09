Supun Navarathna

Supun Navarathna

bowler

Full name:Supun Navarathna
Nationality:Japan

Teams

2026 Teams

Japan

Career Averages

Bowling

LeagueT20iFirst classList aT20
Matches8329
Innings0000
Overs0000
Balls----
Maidens0000
Runs0000
Wickets0000
Avg0000
SR0000
Eco0000
BB0000
4w0000
5w0000
10w0000

Batting

LeagueT20iFirst classList aT20
Matches8329
Innings8529
Not outs1001
Runs791231180
Balls Faced772724280
Avg11.2824.65.510
SR102.5945.2226.19100
Fours51515
Fifties0000
Sixies3103
Highest2138821
Hundreds0000

Supun Navarathna Schedule & Results

Another Players

Drake, Ryan

Drake, Ryan

Sakurano, Reo

Sakurano, Reo

Kimura, Shogo

Kimura, Shogo

Taniyama, Makoto

Taniyama, Makoto

Thurgate, Marcus

Thurgate, Marcus

Thurgate, Ashley

Thurgate, Ashley

Hardgrave-Abe, Koji

Hardgrave-Abe, Koji

Stafford, Kazuma

Stafford, Kazuma

Yamashita, Jun

Yamashita, Jun

Kumbhare, Piyush

Kumbhare, Piyush