Ahir Nikunjh
all rounder
|Full name:
|Ahir Nikunjh
|Nationality:
|Panama
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|T20i
|T20
|Matches
|2
|2
|Innings
|2
|2
|Overs
|4.0
|4.0
|Balls
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|Runs
|38
|38
|Wickets
|0
|0
|Avg
|61.5
|61.5
|SR
|39
|39
|Eco
|9.5
|9.5
|BB
|1
|1
|4w
|0
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
Batting
|League
|T20i
|T20
|Matches
|2
|2
|Innings
|2
|2
|Not outs
|1
|1
|Runs
|20
|20
|Balls Faced
|39
|39
|Avg
|20
|20
|SR
|51.28
|51.28
|Fours
|3
|3
|Fifties
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|Highest
|20
|20
|Hundreds
|0
|0