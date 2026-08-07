Ahir Nikunjh

Ahir Nikunjh

all rounder

Full name:Ahir Nikunjh
Nationality:Panama

Teams

2023 Teams

Panama

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches22
Innings22
Overs4.04.0
Balls--
Maidens00
Runs3838
Wickets00
Avg61.561.5
SR3939
Eco9.59.5
BB11
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches22
Innings22
Not outs11
Runs2020
Balls Faced3939
Avg2020
SR51.2851.28
Fours33
Fifties00
Sixies00
Highest2020
Hundreds00

Another Players

Gaonkar, Laxman

Gaonkar, Laxman

Jasat, Mahmud Bhana

Jasat, Mahmud Bhana

Ahir, Rahul

Ahir, Rahul

Ravat, Ahmadi

Ravat, Ahmadi

Patel, Huzaifa

Patel, Huzaifa

Ahir, Khengarbhai

Ahir, Khengarbhai

Data, Mahmad

Data, Mahmad

Ahir, Sohilkumar

Ahir, Sohilkumar

Bhoola, Abdulla

Bhoola, Abdulla

Bhana, Ibrahim

Bhana, Ibrahim