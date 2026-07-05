Khengarbhai Ahir
batsman
|Full name:
|Khengarbhai Ahir
|Nationality:
|Panama
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|T20i
|T20
|Matches
|14
|14
|Innings
|14
|14
|Overs
|44.2
|44.2
|Balls
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|Runs
|306
|306
|Wickets
|12
|12
|Avg
|25.5
|25.5
|SR
|22.16
|22.16
|Eco
|6.9
|6.9
|BB
|3
|3
|4w
|0
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
Batting
|League
|T20i
|T20
|Matches
|14
|14
|Innings
|8
|8
|Not outs
|8
|8
|Runs
|47
|47
|Balls Faced
|49
|49
|Avg
|0
|0
|SR
|95.91
|95.91
|Fours
|5
|5
|Fifties
|0
|0
|Sixies
|2
|2
|Highest
|32
|32
|Hundreds
|0
|0