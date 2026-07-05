Khengarbhai Ahir

Khengarbhai Ahir

batsman

Full name:Khengarbhai Ahir
Nationality:Panama

Teams

2023 Teams

Panama

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches1414
Innings1414
Overs44.244.2
Balls--
Maidens00
Runs306306
Wickets1212
Avg25.525.5
SR22.1622.16
Eco6.96.9
BB33
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches1414
Innings88
Not outs88
Runs4747
Balls Faced4949
Avg00
SR95.9195.91
Fours55
Fifties00
Sixies22
Highest3232
Hundreds00

Another Players

Gaonkar, Laxman

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Jasat, Mahmud Bhana

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Ahir, Rahul

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Ravat, Ahmadi

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Patel, Huzaifa

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Ahir, Nikunjh

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Data, Mahmad

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Bhana, Ibrahim

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