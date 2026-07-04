Ahmed Faiz Mohammad Noor

Ahmed Faiz Mohammad Noor

batsman

Full name:Ahmed Faiz Mohammad Noor
Nationality:Malaysia
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:leg break right arm

Teams

2026 Teams

Konark Suryas Odisha

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches15811558
Innings02102
Overs03.013.003.0
Balls-----
Maidens00000
Runs01278012
Wickets02202
Avg063906
SR095209
Eco044.504
BB02202
4w00000
5w00000
10w00000

Batting

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches15811558
Innings15021450
Not outs06116
Runs76125802691258
Balls Faced95100404391004
Avg7628.59020.6928.59
SR80125.29061.27125.29
Fours8100028100
Fifties15025
Sixies1490249
Highest76105075105
Hundreds01001

Another Players

Singh, Anureet

Singh, Anureet

Sharma, Rahul

Sharma, Rahul

Pathan, Irfan

Pathan, Irfan

Panesar, Monty

Panesar, Monty

Bishnoi, Rajesh

Bishnoi, Rajesh

Karia, Jesal

Karia, Jesal

Shah, Pinal

Shah, Pinal

Murtagh, Tim

Murtagh, Tim

Abdulla, Iqbal

Abdulla, Iqbal

Patel, Samit

Patel, Samit