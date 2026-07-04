Ahmed Faiz Mohammad Noor
batsman
|Full name:
|Ahmed Faiz Mohammad Noor
|Nationality:
|Malaysia
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|leg break right arm
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|1
|58
|1
|15
|58
|Innings
|0
|2
|1
|0
|2
|Overs
|0
|3.0
|13.0
|0
|3.0
|Balls
|-
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|0
|0
|Runs
|0
|12
|78
|0
|12
|Wickets
|0
|2
|2
|0
|2
|Avg
|0
|6
|39
|0
|6
|SR
|0
|9
|52
|0
|9
|Eco
|0
|4
|4.5
|0
|4
|BB
|0
|2
|2
|0
|2
|4w
|0
|0
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|0
|0
Batting
|League
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|1
|58
|1
|15
|58
|Innings
|1
|50
|2
|14
|50
|Not outs
|0
|6
|1
|1
|6
|Runs
|76
|1258
|0
|269
|1258
|Balls Faced
|95
|1004
|0
|439
|1004
|Avg
|76
|28.59
|0
|20.69
|28.59
|SR
|80
|125.29
|0
|61.27
|125.29
|Fours
|8
|100
|0
|28
|100
|Fifties
|1
|5
|0
|2
|5
|Sixies
|1
|49
|0
|2
|49
|Highest
|76
|105
|0
|75
|105
|Hundreds
|0
|1
|0
|0
|1