Pinal Rohitbhai Shah

Pinal Rohitbhai Shah

wicket keeper

Full name:Pinal Rohitbhai Shah
Nationality:India

Teams

2024 Teams

Konark Suryas Odisha

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches935154
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches935154
Innings1384137
Not outs1267
Runs34091070461
Balls Faced68631095417
Avg27.0530.5715.36
SR49.6797.71110.55
Fours43410047
Fifties1852
Sixies17188
Highest21715771
Hundreds310

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Singh, Anureet

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Sharma, Rahul

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