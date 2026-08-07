Pinal Rohitbhai Shah
wicket keeper
|Full name:
|Pinal Rohitbhai Shah
|Nationality:
|India
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|93
|51
|54
|Innings
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|93
|51
|54
|Innings
|138
|41
|37
|Not outs
|12
|6
|7
|Runs
|3409
|1070
|461
|Balls Faced
|6863
|1095
|417
|Avg
|27.05
|30.57
|15.36
|SR
|49.67
|97.71
|110.55
|Fours
|434
|100
|47
|Fifties
|18
|5
|2
|Sixies
|17
|18
|8
|Highest
|217
|157
|71
|Hundreds
|3
|1
|0