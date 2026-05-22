Samit Rohit Patel

Samit Rohit Patel

all rounder

Full name:Samit Rohit Patel
Nationality:England
Date of Birth (Age):November 30, 1984 (38 years)
Zodiac Sign:Sagittarius
Height:173 cm
Hometown:Leicester, England
Jersey Number:29
Batting Style:Right-handed Batsman
Social Media:Twitter

Teams

2026 Teams

Derbyshire

India Tigers

Sunrisers Leeds

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches63618231245372
Innings103215340207340
Overs143.0197.542.04484.51386.31129.5
Balls------
Maidens2340964315
Runs42110913211365074918251
Wickets7247357225311
Avg60.1445.4545.8538.2333.2926.53
SR122.5749.453675.3736.9721.79
Eco2.945.517.643.045.47.3
BB3521164
4w0001433
5w010520
10w000100

Batting

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches63618231245372
Innings92214376212311
Not outs072203466
Runs1514821891269262706128
Balls Faced3385171732023773414934
Avg16.7732.1315.7535.6535.2225.01
SR44.6793.23109.2462.7185.41124.19
Fours1637171737604563
Fifties011643333
Sixies112511497176
Highest42706725713690
Hundreds0002680

Samit Rohit Patel Schedule & Results

T20 Blast

ResultDerbyshire vs Durham

Derbyshire vs Durham

T20 Blast

County Ground

DER

DER

197

DUR

DUR

203

ResultYorkshire vs Derbyshire

Yorkshire vs Derbyshire

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

195

DER

DER

194

ResultLeicestershire vs Derbyshire

Leicestershire vs Derbyshire

T20 Blast

Grace Road

LEI

LEI

145

DER

DER

230

ResultDerbyshire vs Nottinghamshire

Derbyshire vs Nottinghamshire

T20 Blast

County Ground

DER

DER

234

NOT

NOT

211

ResultEssex vs Derbyshire

Essex vs Derbyshire

T20 Blast

County Ground

ESS

ESS

179

DER

DER

173

ResultNottinghamshire vs Derbyshire

Nottinghamshire vs Derbyshire

T20 Blast

Riverside Ground

NOT

NOT

183

DER

DER

173

ResultDerbyshire vs Yorkshire

Derbyshire vs Yorkshire

T20 Blast

Queen's Park

DER

DER

215

YOR

YOR

215

ResultDerbyshire vs Lancashire

Derbyshire vs Lancashire

T20 Blast

County Ground

DER

DER

201

LAN

LAN

205

One-Day Cup

The Hundred

Samit Patel News

View all

For those who want to get to know cricketer Samit Patel better, all the latest information about him is presented here: from the results of past matches to his participation in tournaments.

AI Simulation, IC vs IT | Kuldeep Hooda anchors chase as India Tigers outplay India Captains

AI Simulation, IC vs IT | Kuldeep Hooda anchors chase as India Tigers outplay India Captains

India Tigers secure their second win of the tournament by defeating India Captains. Pawan Negi and Shadab Jakati help the team to restrict India Captains to a moderate total.

Samit Patel10:17 PM, 16 May, 2020

Champions League SRL | Notts vs Mumbai Evaluation Chart - Notts run riot as MI slump to third consecutive defeat

Samit Patel02:32 PM, 30 January, 2020

Kumar Sangakkara to lead MCC's 12-man squad for Pakistan tour

Samit Patel01:00 PM, 06 January, 2020

BBL 2019-20 | Melbourne Renegades rope in Samit Patel as Harry Gurney's replacement

Samit Patel05:49 PM, 03 November, 2016

From Sehwag to Inzamam: Five funniest run-outs in cricket

Another Players

Came, Harry

Came, Harry

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Brookes, Henry

Brookes, Henry

Aitchison, Benjamin William

Aitchison, Benjamin William

Thomson, Alex

Thomson, Alex

Bracewell, Michael

Bracewell, Michael

Chappell, Zak

Chappell, Zak

Moore, Harry John

Moore, Harry John

Lynn, Chris

Lynn, Chris

Lloyd, David

Lloyd, David