Rajesh Bishnoi
batsman
|Full name:
|Rajesh Bishnoi
|Nationality:
|India
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|58
|41
|60
|Innings
|16
|16
|1
|Overs
|47.0
|86.1
|1.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|4
|4
|0
|Runs
|192
|365
|10
|Wickets
|1
|10
|0
|Avg
|192
|36.5
|14.3
|SR
|282
|51.7
|13.8
|Eco
|4.08
|4.23
|10
|BB
|1
|4
|4
|4w
|0
|1
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|58
|41
|60
|Innings
|95
|38
|56
|Not outs
|8
|6
|5
|Runs
|2579
|897
|1016
|Balls Faced
|4904
|1157
|740
|Avg
|29.64
|28.03
|19.92
|SR
|52.58
|77.52
|137.29
|Fours
|325
|91
|70
|Fifties
|13
|4
|6
|Sixies
|55
|22
|65
|Highest
|112
|104
|87
|Hundreds
|4
|1
|0