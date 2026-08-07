Rajesh Bishnoi

Rajesh Bishnoi

batsman

Full name:Rajesh Bishnoi
Nationality:India

Teams

2026 Teams

Daredevils Delhi

India Captains

Konark Suryas Odisha

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches584160
Innings16161
Overs47.086.11.0
Balls---
Maidens440
Runs19236510
Wickets1100
Avg19236.514.3
SR28251.713.8
Eco4.084.2310
BB144
4w010
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches584160
Innings953856
Not outs865
Runs25798971016
Balls Faced49041157740
Avg29.6428.0319.92
SR52.5877.52137.29
Fours3259170
Fifties1346
Sixies552265
Highest11210487
Hundreds410

Another Players

Singh, Anureet

Singh, Anureet

Sharma, Rahul

Sharma, Rahul

Pathan, Irfan

Pathan, Irfan

Panesar, Monty

Panesar, Monty

Karia, Jesal

Karia, Jesal

Shah, Pinal

Shah, Pinal

Murtagh, Tim

Murtagh, Tim

Abdulla, Iqbal

Abdulla, Iqbal

Patel, Samit

Patel, Samit

Barnwell, Christopher

Barnwell, Christopher