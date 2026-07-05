Konark Suryas Odisha

Konark Suryas Odisha

Gender:Men

Players

2026 Players

Ahmed Faiz Mohammad Noor

Malaysia

Ambati Thirupathi Rayudu

India

Ankit Singh Rajpoot

India

Avinash BL Yadav

India

Avinash Yadav

Bavanaka Parameswar Sandeep

India

Bavanska Sandeep

Ben Laughlin

Australia

Chirag Jayeshkumar Gandhi

India

Diwesh Gurdev Pathania

India

Eldeniya Medagedara Dilshan Yasika Munaweera

Sri Lanka

Faiz Ahmed

Fidel Henderson Edwards

Barbados

Gurkeerat Rupinder Singh Mann

India

Irfan Khan Pathan

India

Jermaine Blackwood

Jamaica

Jesal Balibhai Karia

India

Jesse Daniel Ryder

New Zealand

Junaid Siddiqui

Canada

Kashyap Harishbhai Prajapati

Oman

Kenan Kenan

Kennar Lewis

Grenada

Kevin Joseph O Brien

Ireland

Kevon Keston Cooper

Trinidad and tobago

Kotarangada Prabhu Appanna

India

Luteru Ross Poutoa Lote Taylor

New Zealand

Miguel Lamar Cummins

Barbados

Morne Nico van Wyk

South Africa

Naman Vinay Kumar Ojha

India

Natraj Bhuban Behera

India

Navin Derrick Stewart

Nicholas Richard Denis Compton

England

Pawuluge Malinda Pushpakumara

Sri lanka

Piyush Pramod Chawla

India

Pravin Vijay Tambe

India

Rajesh Bishnoi

India

Ranganath Vinay Kumar

India

Ravichandran Ashwin

India

Rayad Ryan Emrit

Trinidad and Tobago

Richard Ernst Levi

South Africa

Rituraj Rajeev Singh

India

Saurin Nalin Thakar

Shahbaz Nadeem

India

Vikas Tokas

India

Another teams

Pakistan A

Pakistan A

Royal Rhinos

Royal Rhinos

Buffalo Blasters

Buffalo Blasters

India Capitals

India Capitals

Chui Challengers

Chui Challengers

Manipal Tigers

Manipal Tigers

Uttarakhand

Uttarakhand

India A

India A

Gzira United

Gzira United

West Indies A

West Indies A