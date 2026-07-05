Follow us
2026 Players
Ahmed Faiz Mohammad Noor
Malaysia
Ambati Thirupathi Rayudu
India
Ankit Singh Rajpoot
Avinash BL Yadav
Avinash Yadav
Bavanaka Parameswar Sandeep
Bavanska Sandeep
Ben Laughlin
Australia
Chirag Jayeshkumar Gandhi
Diwesh Gurdev Pathania
Eldeniya Medagedara Dilshan Yasika Munaweera
Sri Lanka
Faiz Ahmed
Fidel Henderson Edwards
Barbados
Gurkeerat Rupinder Singh Mann
Irfan Khan Pathan
Jermaine Blackwood
Jamaica
Jesal Balibhai Karia
Jesse Daniel Ryder
New Zealand
Junaid Siddiqui
Canada
Kashyap Harishbhai Prajapati
Oman
Kenan Kenan
Kennar Lewis
Grenada
Kevin Joseph O Brien
Ireland
Kevon Keston Cooper
Trinidad and tobago
Kotarangada Prabhu Appanna
Luteru Ross Poutoa Lote Taylor
Miguel Lamar Cummins
Morne Nico van Wyk
South Africa
Naman Vinay Kumar Ojha
Natraj Bhuban Behera
Navin Derrick Stewart
Nicholas Richard Denis Compton
England
Pawuluge Malinda Pushpakumara
Sri lanka
Piyush Pramod Chawla
Pravin Vijay Tambe
Rajesh Bishnoi
Ranganath Vinay Kumar
Ravichandran Ashwin
Rayad Ryan Emrit
Trinidad and Tobago
Richard Ernst Levi
Rituraj Rajeev Singh
Saurin Nalin Thakar
Shahbaz Nadeem
Vikas Tokas
Pakistan A
Royal Rhinos
Buffalo Blasters
India Capitals
Chui Challengers
Manipal Tigers
Uttarakhand
India A
Gzira United
West Indies A