Ainna Hamizah Hashim

Ainna Hamizah Hashim

all rounder

Full name:Ainna Hamizah Hashim
Nationality:Malaysia
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium fast

Teams

2025 Teams

Malaysia Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20i
Matches65
Innings57
Overs155.0
Balls-
Maidens9
Runs790
Wickets36
Avg21.94
SR25.83
Eco5.09
BB5
4w0
5w1
10w0

Batting

LeagueT20i
Matches65
Innings47
Not outs19
Runs376
Balls Faced603
Avg13.42
SR62.35
Fours33
Fifties0
Sixies0
Highest46
Hundreds0

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