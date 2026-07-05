Ainna Hamizah Hashim
all rounder
|Full name:
|Ainna Hamizah Hashim
|Nationality:
|Malaysia
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|right arm medium fast
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|T20i
|Matches
|65
|Innings
|57
|Overs
|155.0
|Balls
|-
|Maidens
|9
|Runs
|790
|Wickets
|36
|Avg
|21.94
|SR
|25.83
|Eco
|5.09
|BB
|5
|4w
|0
|5w
|1
|10w
|0
Batting
|League
|T20i
|Matches
|65
|Innings
|47
|Not outs
|19
|Runs
|376
|Balls Faced
|603
|Avg
|13.42
|SR
|62.35
|Fours
|33
|Fifties
|0
|Sixies
|0
|Highest
|46
|Hundreds
|0