Mas Elysa Yasmin Zulkifli

Mas Elysa Yasmin Zulkifli

batsman

Full name:Mas Elysa Yasmin Zulkifli
Nationality:Malaysia
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:leg break googly

Teams

2025 Teams

Malaysia Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20i
Matches65
Innings36
Overs96.2
Balls-
Maidens3
Runs502
Wickets29
Avg17.31
SR19.93
Eco5.21
BB6
4w0
5w1
10w0

Batting

LeagueT20i
Matches65
Innings63
Not outs10
Runs989
Balls Faced1153
Avg18.66
SR85.77
Fours84
Fifties3
Sixies2
Highest59
Hundreds0

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