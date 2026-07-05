Mas Elysa Yasmin Zulkifli
batsman
|Full name:
|Mas Elysa Yasmin Zulkifli
|Nationality:
|Malaysia
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|leg break googly
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|T20i
|Matches
|65
|Innings
|36
|Overs
|96.2
|Balls
|-
|Maidens
|3
|Runs
|502
|Wickets
|29
|Avg
|17.31
|SR
|19.93
|Eco
|5.21
|BB
|6
|4w
|0
|5w
|1
|10w
|0
Batting
|League
|T20i
|Matches
|65
|Innings
|63
|Not outs
|10
|Runs
|989
|Balls Faced
|1153
|Avg
|18.66
|SR
|85.77
|Fours
|84
|Fifties
|3
|Sixies
|2
|Highest
|59
|Hundreds
|0