Benjamin James Gibbon

Benjamin James Gibbon

all rounder

Full name:Benjamin James Gibbon
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:left arm fast medium

Teams

2026 Teams

Worcestershire

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList a
Matches159
Innings259
Overs384.368.0
Balls--
Maidens581
Runs1574423
Wickets4013
Avg39.3532.53
SR57.6731.38
Eco4.096.22
BB63
4w30
5w00
10w00

Batting

LeagueFirst classList a
Matches159
Innings144
Not outs51
Runs15329
Balls Faced41828
Avg179.66
SR36.6103.57
Fours191
Fifties00
Sixies21
Highest4113
Hundreds00

Benjamin James Gibbon Schedule & Results

County Championship

One-Day Cup

Another Players

D Oliveira, Brett

D Oliveira, Brett

Bracewell, Michael

Bracewell, Michael

Jones, Cameron William

Jones, Cameron William

Waite, Matthew

Waite, Matthew

Cox, Oliver Hugo

Cox, Oliver Hugo

Cornall, Taylor Ryan

Cornall, Taylor Ryan

Finch, Adam

Finch, Adam

Jones, Rob

Jones, Rob

Roderick, Gareth

Roderick, Gareth

Darley, Harry Charles

Darley, Harry Charles