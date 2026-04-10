Worcestershire

Worcestershire

Country:England
Country Code:ENG
Gender:Men

Players

2026 Players

Adam John Hose

England

Adam William Finch

England

Albert Foreman

England

Amir Virdi

England

Azhar Ali

Pakistan

Ben Dwarshuis

Australia

Benjamin James Gibbon

England

Benjamin Michael John Allison

England

Beyers Swanepoel

South Africa

Brett Louis D Oliveira

England

Callum Francis Parkinson

England

Cameron William Jones

England

Daniel Herbert Lategan

Edward John Pollock

England

Ethan Alexander Brookes

England

Fateh Singh

England

Gareth Hugh Roderick

South Africa

George Drissell

England

Harry Charles Darley

England

Hayden Rashidi Walsh

USA

Henry James Cullen

England

Henry Michael Nicholls

New Zealand

Hishaam Khan

England

Hishaam Muhammad Khan

England

Isaac Mohammed

England

Jack Edward Home

England

Jacob Andrew Duffy

New Zealand

Jacob Daniel Libby

England

James William Hartshorn

New Zealand

Jason Omar Holder

Barbados

Josh Baker

England

Joshua James Cobb

England

Kashif Ali

England

Khurram Shahzad

Pakistan

Matthew James Waite

England

Michael Gordon Bracewell

New Zealand

Navdeep Amarjeet Saini

India

Oliver Hugo Cox

England

Oliver James Hannon-Dalby

England

Rehaan Edavalath

England

Robert Peter Jones

England

Sikandar Raza Butt

Zimbabwe

Taylor Ryan Cornall

England

Thomas Alex Ian Taylor

England

Tom Hinley

England

Tommy Graham Sturgess

England

Usama Mir

Pakistan

Yadvinder Singh

England

Statistics

One-Day Cup 2026

Matches Played0
Won0
Drawn0
Lost0
No result0

Worcestershire Team Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultLeicestershire vs Worcestershire

Leicestershire vs Worcestershire

T20 Blast

Grace Road

LEI

LEI

170

WOR

WOR

188

ResultWorcestershire vs Northamptonshire

Worcestershire vs Northamptonshire

T20 Blast

County Ground

WOR

WOR

91

NOR

NOR

191

ResultWorcestershire vs Warwickshire

Worcestershire vs Warwickshire

T20 Blast

County Ground

WOR

WOR

142

WAR

WAR

141

ResultWorcestershire vs Glamorgan

Worcestershire vs Glamorgan

T20 Blast

County Ground

WOR

WOR

168

GLA

GLA

141

ResultGloucestershire vs Worcestershire

Gloucestershire vs Worcestershire

T20 Blast

County Ground

GLO

GLO

148

WOR

WOR

145

ResultNorthamptonshire vs Worcestershire

Northamptonshire vs Worcestershire

T20 Blast

County Ground

NOR

NOR

162

WOR

WOR

154

ResultWarwickshire vs Worcestershire

Warwickshire vs Worcestershire

T20 Blast

Edgbaston

WAR

WAR

224

WOR

WOR

165

ResultWorcestershire vs Somerset

Worcestershire vs Somerset

T20 Blast

County Ground

WOR

WOR

180

SOM

SOM

144

ResultWorcestershire vs Kent

Worcestershire vs Kent

T20 Blast

County Ground

WOR

WOR

142

KEN

KEN

59

ResultGlamorgan vs Worcestershire

Glamorgan vs Worcestershire

T20 Blast

Sophia Gardens

GLA

GLA

146

WOR

WOR

161

One-Day Cup

Another teams

Tornadoes

Tornadoes

Warriors

Warriors

Kent

Kent

Hampshire

Hampshire

Rajasthan Royals

Rajasthan Royals

Derbyshire

Derbyshire

Nottinghamshire

Nottinghamshire

Gloucestershire

Gloucestershire

Mumbai Indians

Mumbai Indians

Surrey

Surrey