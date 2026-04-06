Michael Gordon Bracewell

Michael Gordon Bracewell

all rounder

Full name:Michael Gordon Bracewell
Nationality:New Zealand
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2026 Teams

Mi New York

Multan Sultans

New Zealand

Peshawar Zalmi

Southern Brave

Wellington Firebirds

Worcestershire

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches81916104129129
Innings161914524444
Overs258.3123.040.5648.3282.5124.5
Balls------
Maidens384111871
Runs100363421922861452913
Wickets241521513853
Avg41.7942.2610.4244.8238.2117.22
SR64.6249.211.6676.2944.6514.13
Eco3.885.155.363.525.137.31
BB533634
4w100201
5w000100
10w000000

Batting

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches81916104129129
Innings141611185120111
Not outs14514929
Runs259510113552137752433
Balls Faced454430811049441881831
Avg19.9242.518.8332.283429.67
SR57.04118.6139.552.6190.13132.87
Fours344510698364199
Fifties101232614
Sixies2245548695
Highest7414061190140141
Hundreds0201141

Michael Gordon Bracewell Schedule & Results

Pakistan Super League