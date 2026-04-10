Cameron William Jones

Cameron William Jones

bowler

Full name:Cameron William Jones
Nationality:England
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2026 Teams

Worcestershire

Career Averages

Bowling

LeagueList a
Matches1
Innings1
Overs7.0
Balls-
Maidens0
Runs28
Wickets1
Avg28
SR42
Eco4
BB1
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueList a
Matches1
Innings1
Not outs0
Runs0
Balls Faced1
Avg0
SR0
Fours0
Fifties0
Sixies0
Highest0
Hundreds0

Cameron William Jones Schedule & Results

County Championship

Another Players

D Oliveira, Brett

D Oliveira, Brett

Bracewell, Michael

Bracewell, Michael

Gibbon, Ben

Gibbon, Ben

Waite, Matthew

Waite, Matthew

Cox, Oliver Hugo

Cox, Oliver Hugo

Cornall, Taylor Ryan

Cornall, Taylor Ryan

Finch, Adam

Finch, Adam

Jones, Rob

Jones, Rob

Roderick, Gareth

Roderick, Gareth

Darley, Harry Charles

Darley, Harry Charles