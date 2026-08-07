Ali Shan
batsman
|Full name:
|Ali Shan
|Nationality:
|Pakistan
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|38
|15
|9
|Innings
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|38
|15
|9
|Innings
|61
|11
|7
|Not outs
|8
|3
|2
|Runs
|1377
|225
|72
|Balls Faced
|3122
|290
|73
|Avg
|25.98
|28.12
|14.4
|SR
|44.1
|77.58
|98.63
|Fours
|166
|16
|3
|Fifties
|6
|0
|0
|Sixies
|17
|7
|3
|Highest
|100
|45
|28
|Hundreds
|1
|0
|0