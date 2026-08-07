Ali Shan

Ali Shan

batsman

Full name:Ali Shan
Nationality:Pakistan

Teams

2026 Teams

Faisalabad Region

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches38159
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches38159
Innings61117
Not outs832
Runs137722572
Balls Faced312229073
Avg25.9828.1214.4
SR44.177.5898.63
Fours166163
Fifties600
Sixies1773
Highest1004528
Hundreds100

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