Anas Khan

Anas Khan

batsman

Full name:Anas Khan
Nationality:Hong Kong, China

Teams

2025 Teams

Hong Kong, China

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches78
Innings67
Overs22.423.4
Balls--
Maidens00
Runs118132
Wickets99
Avg13.1114.66
SR15.1115.77
Eco5.25.57
BB33
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches78
Innings44
Not outs22
Runs3636
Balls Faced5757
Avg1818
SR63.1563.15
Fours22
Fifties00
Sixies00
Highest2121
Hundreds00

Another Players

Khan, Hamed

Khan, Hamed

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Khan, Nizakat

Khan, Ehsan

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Arshed, Haroon

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Ghazanfar, Mohammad

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Murtaza, Yasim

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Hayat, Babar

Rath, Anshy

Rath, Anshy