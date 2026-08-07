Anas Khan
batsman
|Full name:
|Anas Khan
|Nationality:
|Hong Kong, China
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|T20i
|T20
|Matches
|7
|8
|Innings
|6
|7
|Overs
|22.4
|23.4
|Balls
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|Runs
|118
|132
|Wickets
|9
|9
|Avg
|13.11
|14.66
|SR
|15.11
|15.77
|Eco
|5.2
|5.57
|BB
|3
|3
|4w
|0
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
Batting
|League
|T20i
|T20
|Matches
|7
|8
|Innings
|4
|4
|Not outs
|2
|2
|Runs
|36
|36
|Balls Faced
|57
|57
|Avg
|18
|18
|SR
|63.15
|63.15
|Fours
|2
|2
|Fifties
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|Highest
|21
|21
|Hundreds
|0
|0